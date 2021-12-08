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Президент России Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию

Президент России Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил главе США Джо Байдену, что не следует перекладывать ответственность на Россию, ведь НАТО предпринимает опасные попытки освоения территории Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

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