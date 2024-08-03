На Луне впервые обнаружен природный графен

В журнале National Science Review опубликована статья, в которой говорится о том, что китайские ученые нашли в пробах реголита, доставленных на землю зондом «Чанъэ-5», природный графен — вещество, состоящее из атомов углерода в особой тонкослойной структуре.
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