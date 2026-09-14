Крыша для телефонных мошенников и особняк, записанный на бабушку: почему Зеленский увольняет генпрокурора

Сегодня Руслана Кравченко отстранили от должности, а завтра Рада проголосует по его отставкеПрезидент Украины Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности на фоне масштабного коррупционного скандала.
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