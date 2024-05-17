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Песков: после покушения на Фицо усиление мер безопасности Путина не планируется

Песков: после покушения на Фицо усиление мер безопасности Путина не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо дополнительных мер по обеспечению безопасности Владимира Путина не планируется.

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