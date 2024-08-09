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Жена Омарова показала изменившуюся фигуру — такой живот уже не спрячешь

Жена Омарова показала изменившуюся фигуру — такой живот уже не спрячешь

На днях Курбана с супругой заметили в роддоме. Курбан Омаров с невестой Валерией Социальные сетиТолько вчера появились новости о том, что Курбана Омарова с женой Валерией заметили в клинике, где рожали многие звезды шоу-бизнеса.

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