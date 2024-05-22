Пьяный ямальчанин три раза ударил ножом собутыльника

Ямальчанин получил шесть лет тюрьмы за то, что пытался убить одного из собутыльников. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, инцидент случился вечером 27 января 2024 года в селе Аксарка Приуральского район.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии