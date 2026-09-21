Пришли завоевать территории: Кабанов объяснил опасность инокультурных мигрантов

Собеседник Царьграда напомнил, что выходцы из Средней Азии и Закавказья не интегрируются, а создают в России свои диаспоры, образуя анклавы.
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Мигранты едут к нам со своим враждебным россиянам мировоззрением. Едут, чтобы освоить территорию России, которую они считают подаренной им Аллахом. Едут, мечтая создать вместо России свой халифат. Такой они уже почти создали на территории Сирии силами ИГИЛ, устроив там кровавую мясорубку. Порядка 60-ти тысяч человек были там забиты насмерть дубинками только за то, что по мнению адептов ИГИЛ они не соответствовали их толкованию требований шариата. Это разновидность фашизма, который всю нашу историю нам пытаются навязать то с Запада, теперь с Востока. На этот раз своей цели враги России будут добиваться постепенным размыванием этнического состава коренной православной нации с последующим её уничтожением . Сейчас нашими национал-предателями и продажными барыгами организована ползучая оккупация России десятками миллионов средневековых дикарей, ненавидящих и Россию, и россиян. Они едут сюда очищать территорию России от "неверных". По их религиозной идеологии, внушенной им в мечетях, они уже лишили коренных россиян и права на жизнь, и на права на землю предков. Эти слуги дьявола радостно вырезали русских целыми семьи у себя на родине под вопли про Аллаха, предварительно насилуя детей и женщин.. Они массово убивали тех, кто десятки лет их лечил, учил, строил им плотины, электростанции, дороги и предприятия. Угробив всё, что было им построено Россией за 70-т лет, они ввергли свои страны в нищету и разруху. С тем же менталитетом разрушения и уничтожения они, как саранча, едут сюда, чтобы и в России устроить то же самое, мечтая очистить территорию России от "неверных". От нас с вами. От наших детей и внуков. Они едут не жить с нами, а жить вместо нас. Едут потому, что русские у них уже закончились. Едут, чтобы размножаться в России на налоги родных тех, кого они массово убивали у себя на родине. Едут размножаться на российской социалке, чтобы размножившись и в России устроить такое же дикое средневековье, реализуя свою мечту о халифате вместо России.