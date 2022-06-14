Тактаров заявил о негативном влиянии выбора Емельяненко главой ММА России

Единоборства , 15 июн, 00:15 0 Тактаров заявил об отрицательном влиянии назначения Емельяненко главой союза ММА Росси Первый российский чемпион UFC отметил, что мог бы заниматься общением с иностранным федерациям в союзе ММА России под президенством Федора Емельяненко Федор Емельяненко (Фото: Пресс-служба Pride FC) Назначение нового президента союза ММА России в лице Федора Емельяненко отрицательно скажется на смешанных единоборствах, заявил «РБК Спорт» первый российский чемпион UFC Олег Тактаров.