Telegram-канал SHOT сообщил, что африканские наёмники ВСУ расстреляли пенсионеров под Купянском. По данным паблика, трагедия произошла в Ковшаровке после авиаудара и попытки украинских диверсионных групп прорваться в населённый пункт.
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