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Царьград

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SHOT: Африканские наёмники ВСУ расстреляли пенсионеров под Купянском. Что произошло в Ковшаровке?

SHOT: Африканские наёмники ВСУ расстреляли пенсионеров под Купянском. Что произошло в Ковшаровке?

Telegram-канал SHOT сообщил, что африканские наёмники ВСУ расстреляли пенсионеров под Купянском. По данным паблика, трагедия произошла в Ковшаровке после авиаудара и попытки украинских диверсионных групп прорваться в населённый пункт.

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