Раис Татарстана принял участие в церемонии подписания деклараций на Международной выставке коммерческого транспорта

Сегодня на Международной выставке коммерческого транспорта «Comtrans-2026» были подписаны декларации о намерениях организации промышленного производства раздаточных коробок в Саратове.
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