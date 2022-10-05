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Путин назначил временно исполняющих обязанности глав новых субъектов России

Путин назначил временно исполняющих обязанности глав новых субъектов России

Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, а также назначил временно исполняющих обязанности их руководителей.

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