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Царьград

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57 жертв: последствия израильских ударов по сектору Газа за сутки

57 жертв: последствия израильских ударов по сектору Газа за сутки

Израильская армия продолжает удары по сектору Газа, оставив за последние сутки не менее 57 погибших. Смертельные атаки коснулись лагеря Магази и школы в Ад-Дарадж.

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