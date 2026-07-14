Институт Пушкина назвал слово с 56 значениями в русском языке

Институт Пушкина выявил, что слово «идти» обладает наибольшим количеством значений в русском языке. Заведующая лабораторией Александра Ольховская пояснила, что в Большом универсальном словаре под редакцией Валерия Морковкина указаны 56 значений этого глагола.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии