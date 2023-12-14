В аэропорту Новосибирска задержали пассажира самолета

В аэропорту Толмачево в Новосибирской области задержали пассажира рейса в Якутск. Об этом сообщило управление на транспорте Министерства внутренних дел РФ по Сибирскому федеральному округу В полицию позвонил представитель авиакомпании.
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