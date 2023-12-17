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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диллон Брукс: «Хочу выигрывать каждый раз, когда мы играем с «Мемфисом»

Форвард «Хьюстона» Диллон Брукс после победы над «Мемфисом» (103:96) в пятницу заявил, что «Гризлис» допустили ошибку, не став подписывать с ним новый контракт прошедшим летом.

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