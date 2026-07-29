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Таинственная русская ракета, летящая на Киев, до смерти напугала вражеских зенитчиков

Таинственная русская ракета, летящая на Киев, до смерти напугала вражеских зенитчиков

Таинственная русская ракета, летящая на Киев, до смерти напугала вражеских зенитчиков «Искандер» с 500 кг электроники изучил слабые места ЗРК Patriot, считают бандеровцы Радомир Маркуш Фото: MOD Russia / Globallookpress.

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Валерий Фоменков
Смерть бандеросрани!
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