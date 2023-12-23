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«Потрясающее послевкусие»: Лолита высказалась о «голой» вечеринке Ивлеевой

«Потрясающее послевкусие»: Лолита высказалась о «голой» вечеринке Ивлеевой

Звезда не жалеет, что посетила мероприятие ЛОЛИТА МИЛЯВСКАЯ WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM/КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА «Голая» вечеринка, устроенная телеведущей Анастасией Ивлеевой, стала самым обсуждаемым событием недели.

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Комментарии
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Лариса Голубицкая
Престарелая дура!
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17 час.
Zoia Goldshtab
Не престарелая а старая чокнутая ДУРА!
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10 час.
А Кудасов
От куда она взялась, от куда приехала?
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8 час.

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