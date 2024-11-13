Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ФСБ предотвратила теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле

ФСБ предотвратила теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле

В Свердловской области сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали 27-летнего россиянина, планировавшего поджечь электрическую подстанцию в Нижнем Тагиле, питающую предприятие военно-промышленного комплекса и инфраструктуру железной дороги.

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