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Газета.ру

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Депутат Фетисов заявил, что спокоен после попадания в черный список ГУР Украины

Депутат Фетисов заявил, что спокоен после попадания в черный список ГУР Украины

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью РИА Новости заявил, что не беспокоится из-за внесения Главным управлением разведки Украины в «черный список».

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