Минпромторг готовит план поддержки металлургической отрасли

Минпромторг прорабатывает план поддержки металлургической промышленности России, которая во второй половине прошлого года показала снижение объемов производства, сообщил журналистам заместитель министра Михаил Юрин.
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