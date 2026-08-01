‼️🇺🇦🔥Нанесён удар по Запорожью: мощный пожар и столб дыма После атак пылает вражеский объект в городе.
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‼️🇺🇦🔥Нанесён удар по Запорожью: мощный пожар и столб дыма После атак пылает вражеский объект в городе.
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