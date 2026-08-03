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Московский комсомолец в Израиле

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Израильтян предупреждают об опасности употребления напитка GATRY

Израильтян предупреждают об опасности употребления напитка GATRY

По итогам плановой проверки, проведённой инспекторами местного органа власти Йокнеам-Илита, Министерство здравоохранения предупреждает население об опасности употребления напитка GATRY всех объёмов и с любыми сроками годности, находящегося в продаже .

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