Израильтян предупреждают об опасности употребления напитка GATRY

По итогам плановой проверки, проведённой инспекторами местного органа власти Йокнеам-Илита, Министерство здравоохранения предупреждает население об опасности употребления напитка GATRY всех объёмов и с любыми сроками годности, находящегося в продаже .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)