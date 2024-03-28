ВС РФ поразили тыловые базы ВСУ в Сумской области

РИАМО - 28 мар. Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что прошедшей ночью российские военные поразили тыловые базы украинской армии в районе городов Тростянец и Ахтырка Сумской области, сообщает ТАСС.
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