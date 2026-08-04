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Царьград

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Фонд "Защитники Отечества" помогает ветеранам стать счастливее

Фонд "Защитники Отечества" помогает ветеранам стать счастливее

Анна Цивилева, глава фонда "Защитники Отечества", на форуме "Территория смыслов" рассказала историю ветерана СВО, который утверждает, что его жизнь стала интереснее благодаря поддержке фонда, вопреки полученному увечью.

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