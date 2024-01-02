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Сход боеприпаса над Петропавловкой расследуются Минобороны

Сход боеприпаса над Петропавловкой расследуются Минобороны

В сети появилось видео домов, поврежденных авиационным боеприпасом под Воронежем.Сегодня, 2 января, стало известно о незапланированном сходе боеприпаса с военного русского самолета во время полета над селом Петропавловка в Воронежской области.

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