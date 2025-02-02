Политолог Марков: скандал с женой Макрона подтверждает его репутацию лжеца

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз оказался в центре скандала. Журналистка Кэндис Оуэнс обнародовала расследование, в котором утверждается, что жена Макрона, Брижит, была мужчиной до смены пола*.
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