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Renault Duster и Suzuki Vitara сравнили в заездах на заснеженную гору

Renault Duster и Suzuki Vitara сравнили в заездах на заснеженную гору

Японский автомобиль Suzuki Vitara имеет превосходные внедорожные качества. Его сравнили в заездах на заснеженную горку с крайне популярным французским кроссовером Renault Duster, данные автомобили считают конкурентами по отношению друг к другу.

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