Японский проект самого быстрого в мире поезда-«пули» топчется на месте

План японской железнодорожной компании по перевозке пассажиров на головокружительной скорости с помощью самого быстрого в мире поезда оказался в тупике после того, как строительство линии Чуо Синкансэн было остановлено из-за протестов, связанных с её влиянием на жителей близлежащих районов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии