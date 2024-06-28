Японский проект самого быстрого в мире поезда-«пули» топчется на месте

План японской железнодорожной компании по перевозке пассажиров на головокружительной скорости с помощью самого быстрого в мире поезда оказался в тупике после того, как строительство линии Чуо Синкансэн было остановлено из-за протестов, связанных с её влиянием на жителей близлежащих районов.