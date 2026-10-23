Хозяйства Липецкой области заготовили более 332 тысяч тонн грубых кормов, свыше 408 тысяч тонн сочных кормов и около 151 тысячи тонн зернофуража.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Препараты для сни...
- A Препараты для сни...
- Д Российские препар...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым