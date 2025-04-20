В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку Юлия Соколова20 апреля в Донецке вновь прогремели взрывы — украинские войска нанесли удар по городу в день, когда, казалось бы, оружие должно было замолчать.
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