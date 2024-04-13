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Теннисист Рублев со счетом 1:6 проиграл тренировочный сет Надалю в Барселоне

Теннисист Рублев со счетом 1:6 проиграл тренировочный сет Надалю в Барселоне

Российский теннисист Андрей Рублев разгромно проиграл тренировочный сет испанцу Рафаэлю Надалю. Встреча прошла в Барселоне в рамках подготовки к грунтовому турниру серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР-500) в столице Каталонии и завершилась со счетом 1:6.

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