БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Наказание за мысль и выражение лица: Большой Брат с тобой даже ночью

Наказание за мысль и выражение лица: Большой Брат с тобой даже ночью

Пророчества Джорджа Оруэлла, сказанные 75 лет назад, сбылись Валентин Катасонов На фото: Джордж Оруэлл (Фото: wikimedia.

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Комментарии
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Betahon
Что касается &quot;читать мысли людей&quot; и т.д. В нашей правоохранительной практике был случай в 80-х в Харьковской области. Пошла серия убийств, возникла социальная напряженность. Из Москвы выехала группа сотрудников, укрепленная 3 экстрасенсами(женщина и двое мужчин). На месте был создан в Штаб, в состав которого вошли и местные сотрудники. Информация, собранная экстрасенсами, позволила воссоздать психологический портрет маньяка(уточнялось, что он мог иметь отношение к спецподразделениям КГБ, МО или МВД) и предположить следующее место преступления. Несколько раз в намеченных местах засады не принесли успеха. Решили сократить количество участников мозгового центра... Вообщем, через некоторое время преступник был пойман в указанном экстрасенсами месте и оказался сотрудником Штаба оперативной группы и...бывшим десантником...
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