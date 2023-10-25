Наказание за мысль и выражение лица: Большой Брат с тобой даже ночью

Betahon

Что касается "читать мысли людей" и т.д. В нашей правоохранительной практике был случай в 80-х в Харьковской области. Пошла серия убийств, возникла социальная напряженность. Из Москвы выехала группа сотрудников, укрепленная 3 экстрасенсами(женщина и двое мужчин). На месте был создан в Штаб, в состав которого вошли и местные сотрудники. Информация, собранная экстрасенсами, позволила воссоздать психологический портрет маньяка(уточнялось, что он мог иметь отношение к спецподразделениям КГБ, МО или МВД) и предположить следующее место преступления. Несколько раз в намеченных местах засады не принесли успеха. Решили сократить количество участников мозгового центра... Вообщем, через некоторое время преступник был пойман в указанном экстрасенсами месте и оказался сотрудником Штаба оперативной группы и...бывшим десантником...