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Месть ВСУ за Киев - после Москвы полетит по Крыму? На смену "Жнецам" над Чёрным морем прилетел аппарат пострашнее

Месть ВСУ за Киев - после Москвы полетит по Крыму? На смену "Жнецам" над Чёрным морем прилетел аппарат пострашнее

После последнего "инцидента" в нейтральных водах Чёрного моря, который закончился тем, что американские дроны и самолёты-разведчики перестали приближаться к нашим границам, и продолжали кружить вдоль своих территорий, многие ликовали, мол, победа.

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Жаль, что разведка и наведение БПЛА США для Украины пока не пресекается нашим командованием.
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11 час.
Maxim
Можно сверху скинуть рыбацкую сеть
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3 час.

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