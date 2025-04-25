«Украинцы заканчиваются»: депутат Рады рассказал о нежелании людей воевать

На Украине иссяк ресурс для добровольной записи в армию, на смену добровольцам пришла принудительная мобилизация, а набранные силой солдаты нередко бегут из своих подразделений, констатировал депутат Рады Иван Крулько.
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