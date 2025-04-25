Русская весна
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Русская весна

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«Украинцы заканчиваются»: депутат Рады рассказал о нежелании людей воевать

«Украинцы заканчиваются»: депутат Рады рассказал о нежелании людей воевать

На Украине иссяк ресурс для добровольной записи в армию, на смену добровольцам пришла принудительная мобилизация, а набранные силой солдаты нередко бегут из своих подразделений, констатировал депутат Рады Иван Крулько.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
У меня вопрос к Ивашке :&quot; Ванёк ,сам повоевать не хочешь ,или своего вышморга отправить на НОЛЬ?&quot;
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6 час.
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