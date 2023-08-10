С чего началось предательство Горбачёва: 2 интересных факта, которые скрывались в СССР

С Горбачёвым и Ельциным понятно, а что делать с продолжателями их преступления? Пока видим телячий восторг толпы. Так и оставим?

Olegus

«– Как вы считаете, Горбачев – предатель или просто дурак? – Не думал об этом… – Наверное, все-таки дурак. Предатель, хотя бы понимает, что делает, и уже поэтому не способен принести стране столько вреда, сколько дурак.» Ю. Поляков «Гипсовый трубач»