Театр абсурда

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С чего началось предательство Горбачёва: 2 интересных факта, которые скрывались в СССР

С чего началось предательство Горбачёва: 2 интересных факта, которые скрывались в СССР

Многие граждане бывшего Советского Союза уверены, что эту великую страну развалил Михаил Горбачев и его окружение.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
С Горбачёвым и Ельциным понятно, а что делать с продолжателями их преступления? Пока видим телячий восторг толпы. Так и оставим?
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10 час.
Olegus
«– Как вы считаете, Горбачев – предатель или просто дурак? – Не думал об этом… – Наверное, все-таки дурак. Предатель, хотя бы понимает, что делает, и уже поэтому не способен принести стране столько вреда, сколько дурак.» Ю. Поляков «Гипсовый трубач»
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Н
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