Башар Асад с семьей в Москве, Россия дала им убежище

Утром 8 декабря сирийская оппозиция заявила о взятии Дамаска и свержении президента Башара Асада. Комментируя падение режима Асада, президент США Джо Байден заявил, что успеху повстанцев способствовало ослабление поддержки властей Сирии со стороны России, Ирана и "Хезболлы".
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