Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 450 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Gennady Domnenko
    Мостовой, лет сто назад, вроде бы, играл в футбол. А сейчас льет помои на тех, кто чего-то стоит. Тьфу, чмо спартаков...Мостовой заявил, ...
  • Надежда
    Ну и рожа у этой фи...алы...МАНЬЯК!((🤥Премьер Чехии Фиа...
  • Часовщик
    Школы закрыли,инет отключили,на очереди больницы,независимость она такая.Бьёт больно.В Абхазии в ночь ...

Башар Асад с семьей в Москве, Россия дала им убежище

Башар Асад с семьей в Москве, Россия дала им убежище

Утром 8 декабря сирийская оппозиция заявила о взятии Дамаска и свержении президента Башара Асада. Комментируя падение режима Асада, президент США Джо Байден заявил, что успеху повстанцев способствовало ослабление поддержки властей Сирии со стороны России, Ирана и "Хезболлы".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх