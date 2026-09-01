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BBI: состояние миллиардеров в России с начала года сократилось почти на $20 млрд

BBI: состояние миллиардеров в России с начала года сократилось почти на $20 млрд

Состояние богатейших людей в России с начала года сократилось на $19,77 млрд. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), который рассчитывается, в частности, на основе стоимости акций компаний.

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