BBI: состояние миллиардеров в России с начала года сократилось почти на $20 млрд

Состояние богатейших людей в России с начала года сократилось на $19,77 млрд. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), который рассчитывается, в частности, на основе стоимости акций компаний.
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