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  • nyha
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Сибсельмаш раздора: из краха завода торчат уши Бунтова и Игнатова?

Сибсельмаш раздора: из краха завода торчат уши Бунтова и Игнатова?

История развала легендарного завода Сибсельмаш может стать новым эпизодом в «деле Минобороны». Прокурорский иск вскрыл участие в распродаже представителя оборонного холдинга «Спецремонт» Юрия Бунтова и его семьи.

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