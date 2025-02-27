Сибсельмаш раздора: из краха завода торчат уши Бунтова и Игнатова?

История развала легендарного завода Сибсельмаш может стать новым эпизодом в «деле Минобороны». Прокурорский иск вскрыл участие в распродаже представителя оборонного холдинга «Спецремонт» Юрия Бунтова и его семьи.
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