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Спорткар "развел" Алину Загитову почти на 25 тысяч рублей

Спорткар "развел" Алину Загитову почти на 25 тысяч рублей

Фигуристка Алина Загитова накопила штрафов на 24,5 тыс. рублей. Девушка превышала скорость и неправильно парковала свой новый автомобиль BMW M4.

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