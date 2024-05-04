ВС РФ скоро войдут в Часов Яр, — ГУР Украины Алиса БронскаяВ скором времени российские военные войска оккупируют город Часов Яр, что приведет к падению ключевого опорного пункта Вооруженных Сил Украины на контролируемой Киевом территории Донецкой Народной Республики.
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