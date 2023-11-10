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Мировое обозрение

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В США опасаются, что за Палестину заступятся другие страны

В США опасаются, что за Палестину заступятся другие страны

Издание The New York Times со ссылкой на чиновников США сообщило, что американские военные в телефонных разговорах пытаются убедить Израиль проводить более «рассудительные и точные» действия в секторе Газа, поскольку опасаются масштабной войны на Ближнем Востоке.

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