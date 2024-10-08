На Украине заявили о попытках Зеленского снизить рейтинг военных

Бывший заместитель председателя ЦИК Украины Андрей Магера в интервью бывшему депутату Верховной Рады Бориславу Березе заявил о попытках Владимира Зеленского снизить рейтинг военных перед возможными президентскими выборами в стране.
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