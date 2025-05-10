Президент РФ предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле

Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в ходе встречи в Стамбуле. Об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.
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