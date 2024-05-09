ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 411 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Невидимка Невидимка
    Ужас какой. Он свой обрубок на помойке нашел?Бизнес по-русски ...
  • Афонин Андрей
    Надо прекратить практику выборов по спискам! И тогда бы этого семигина не было бы в ГД! А сейчас его надо гнать срано...Иск депутата к бо...
  • Eduard
    А чё вы нас терпите,валите в кишлаки свои!О праве на самооб...

"Там воруют миллиардами". В Госдуме назвали самую коррумпированную сферу

"Там воруют миллиардами". В Госдуме назвали самую коррумпированную сферу

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Васильевич Арефьев заявил, что самой коррумпированной сферой в стране является ЖКХ, в которой "воруют миллиардами".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Y
Yuriy
У меня есть опыт. Обратился, как председатель Совета МКД, в управляющую компанию (УК) с предложением предоставить документы, подтверждающие обоснованность траты денег, которые жильцы дома уплатили УК в течение трех последних лет. Ждал долго и получил после трех напоминаний кучу бумажного мусора. Мне дали какие-то накладные, Акты и прочие &quot;документы&quot; без привязки в моему МКД, большей частью &quot;документы&quot; были без подписей и без печатей. На мой вопрос : &quot;Это что за макулатура ?&quot;, мне ответили : &quot;Это все, что у нас есть. Больше ничего нет&quot;. Обратился в прокуратуру города. Получил ответ : &quot;После встречи и беседы с директором УК, оснований для начала проверки - не обнаружено&quot;. И ВСЕ !!!! Вот так наше государство стимулирует коррупцию в ЖКХ. Не на словах, а на деле.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх