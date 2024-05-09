"Там воруют миллиардами". В Госдуме назвали самую коррумпированную сферу

Y

Yuriy

У меня есть опыт. Обратился, как председатель Совета МКД, в управляющую компанию (УК) с предложением предоставить документы, подтверждающие обоснованность траты денег, которые жильцы дома уплатили УК в течение трех последних лет. Ждал долго и получил после трех напоминаний кучу бумажного мусора. Мне дали какие-то накладные, Акты и прочие "документы" без привязки в моему МКД, большей частью "документы" были без подписей и без печатей. На мой вопрос : "Это что за макулатура ?", мне ответили : "Это все, что у нас есть. Больше ничего нет". Обратился в прокуратуру города. Получил ответ : "После встречи и беседы с директором УК, оснований для начала проверки - не обнаружено". И ВСЕ !!!! Вот так наше государство стимулирует коррупцию в ЖКХ. Не на словах, а на деле.