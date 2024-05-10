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Никакой химии: биолог Опарин дал рецепт безопасных бомбочек для ванны

Никакой химии: биолог Опарин дал рецепт безопасных бомбочек для ванны

Бомбочки ярких цветов и ароматов кажутся такими заманчивыми! Однако женщинам они противопоказаны. Из-за большого количества отдушек и красителей такие бомбочки могут вызвать бактериальный вагиноз, молочницу или даже цистит.

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