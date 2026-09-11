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Оскорбивший Самбурскую блогер извинился перед актрисой

Оскорбивший Самбурскую блогер извинился перед актрисой

Блогер Алексей Псковитин принес официальные извинения актрисе Настасье Самбурской, которую ранее назвал эскортницей, подчеркнув, что в своем ролике он «наморосил полной лажи».

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