Делрей-Бич (ATP). 1/2 финала. Фриц поборется с Гироном, Пол сыграет с Тиафу

Сетка турнира здесь. Delray Beach Open Делрей-Бич, США 12 – 18 февраля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 661 585 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала Тэйлор Фриц (США) Маркос Гирон (США) Дата проведения 18 февраля, 04.
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