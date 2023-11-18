На трассе Формулы 1 в Лас-Вегасе упал беспилотный летательный аппарат

На трассе Формулы 1 в Лас-Вегасе упал беспилотный летательный аппаратGetty Images / Red Bull Content PoolПо ходу третьей тренировки Гран При Лас-Вегаса Формулы 1 на трассу упал беспилотный летательный аппарат с камерой, рассказывают в соцсетях болельщики с трибун.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии