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Мировое обозрение

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Windows 11 Home ISO: где скачать и как проверить образ

Windows 11 Home ISO: где скачать и как проверить образ

Поисковый запрос «Windows 11 Home ISO» — один из самых обманчивых в русскоязычном сегменте. Пользователь рассчитывает найти отдельный файл домашней редакции, но такого файла в природе не существует.

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