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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Минстрой объяснил проблему с заменой лифтов недостаточными взносами на капремонт

Проблема с заменой лифтов возникает из-за недостаточных взносов на капремонт, сообщили в Минстрое. Ранее в Фонде развития территорий заявляли, что из 574 000 лифтов в России более 57 000 «находятся за гранью порогового предельного срока эксплуатации 25 лет».

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