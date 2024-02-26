Минстрой объяснил проблему с заменой лифтов недостаточными взносами на капремонт

Проблема с заменой лифтов возникает из-за недостаточных взносов на капремонт, сообщили в Минстрое. Ранее в Фонде развития территорий заявляли, что из 574 000 лифтов в России более 57 000 «находятся за гранью порогового предельного срока эксплуатации 25 лет».